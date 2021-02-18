بسمة وهبة تتجاوز أزمتها الصحية وتعود بمفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجاوزت الإعلامية بسمة وهبة الأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً، وأعلنت مفاجأة لجمهورها حيث عبّرت عن سعادتها الغامرة بعودتها إلى القاهرة والاستعداد لبدء تصوير برنامجها.

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام”، من داخل الطائرة التي استقلّتها من دبي.

وقالت بسمة في الفيديو: أنا خلاص راجعة القاهرة من دبي، أنا عارفة إن الجو عندكم في مصر حلو، قررت آجي ومحرمش نفسي من اليومين الثلج الحلوين دول بتوع مصر، واستمتع بيهم، وأسيب الشمس اللي هنا في دبي.



وتابعت: دقت ساعة العمل، دقت ساعة التصوير، جرس الفسحة رن، خلاص مفيش سفر، مفيش فسح، فيه تركيز، إن شاء الله أولى حلقاتي هتكون أول مارس، دقت ساعة العمل، دقت ساعة التصوير، باي باي يا دبي، وحشتيني يا قاهرة.

وكانت بسمة قد أعلنت عن تعرّضها لأزمة صحية اضطرت معها إلى السفر إلى لندن والخضوع لجراحة تكللت بالنجاح على يد طبيب مختص.