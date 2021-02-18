فرح الهادي تثير الجدل بنحافة شديدة في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة فرح الهادي الجدل بأحدث إطلالاتها من خلال مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.

فرح بدت شديدة النحافة وتساءل الكثير من المتابعين عن سبب ذلك. ومما كتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “مدري شنو الي سوته فرح عشان تنحف وسوته برضو دخلود” و”ما حلو هيك الضعف هي طويلة، حرام هيك خسرانة كل هالوزن” و”بعض النحف ضيم” و”أكيد سوت علمية في المعدة عشان تنزل 20 كيلو، لا يكذبون ويقولون دايت مرة معد تتصدق” و”دايت مستحيل يسوي كذا”. وحقق المقطع أكثر من 51 ألف مشاهدة.



ويشار إلى أن فرح وزوجها عقيل تصدرا قائمة التراند على موقع “تويتر” مؤخراً بعد الحفل الذي أعده لها لمناسبة يوم ميلادها

ونشرت مقاطع فيديو أظهرت أجواء الحفل وعبرت عن فرحتها الشديدة بالهدايا التي قدمها لها عقيل ومنها حقيبة يد بيضاء زيّنها بالورود الحمراء ومعطف فخم فضلاً عن رسالة كتب فيها: “أنت الصديقة والرفيقة والحبيبة والغرام”.