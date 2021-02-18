ريم عبد الله تتحول إلى تريند بوصلة رقص تثير عاصفة من الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة السعودية ريم عبدالله التراند على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو تناقله عدد كبير من الناشطين، وتبين أنه سُجّل خلال تقديمها مشهداً من مسلسل عندما يكتمل القمر.

ظهرت ريم وهي ترقص أمام زوجها مرتديةً فستاناً باللون البنفسجي. وأطلق هذا موجة من الجدل حيث رأى بعض المتابعين أن المشهد يشبه مشاهد كثيرة من المسلسل التركي الشهير حريم السلطان.

في المقابل، تعرض آخرون للفنانة بالانتقاد لأنها ترقص، والرقص يخلّ بالعادات والتقاليد. ومما كُتب في التعليقات: “صرنا نرقص بعد” و”متأثرة بمسلسل حريم السلطان” و”الرقص يصيح بالزاوية” و”حريم السلطان فرع مستشفى المجانين” و”وش ها الرقص العجيب؟”. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” أكثر من 63 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة بعد نشره.

المسلسل يضم إلى ريم عبدالله عدداً من نجوم الشاشة السعودية مثل فيصل العميري وميسون الرويلي ومحمد الطويان، علماً أنه من إخراج عمر الديني، ويُعرض الجزء الثاني منه على منصة “اتفرج” الإلكترونية.