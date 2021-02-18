بشرى وزوجها يرويان تفاصيل مثيرة لقصة حبهما والتشخيص الخاطئ الذي منع الفنانة من الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة بشرى عن أسرار تتعلق بحالتها الصحية وقالت إنها كانت ضحية لتشخيص خاطئ لمشكلة في القلب.

جاء ذلك خلال استضافتها بصحبة زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC.

وكشفت بشرى وزوجها، تفاصيل قصة حبهما، التي بدأت أيام المدرسة، عندما ساعد سالم هيكل كابتن زكريا ناصف في تنظيم بطولة كرة قدم خماسية في النادي، وطلب من بشرى الغناء بدل شخص كان من المفترض أن يغني واعتذر.

وقال سالم هيكل: سمعتها تغني في حفلة في المدرسة أغنية لم أنسها إلى اليوم، أغنية أمانيه لديانا حداد. واقترحت على كابتن زكريا ناصف أن تغني على مسؤوليتي.”

وأضاف: عندما أنهت الأغنية، جلسنا في النادي، أطفال عمرهم 13 سنة، قلت لها أنا أحبك، فقالت فقط أوكي. بقينا أصحابا، وعندما كان عمري 16 عاماً قالت عندي مشكلة في القلب، ولا يمكن أن أتزوج، ويجب أن نفترق. لم يكن فيلماً لأمينة رزق، سافرت لإنجلترا وعادت، واتضح أن التشخيص خاطئ، وليس عندها مشكلة في القلب.”

وأوضحت أن حالتها شخصت كحمى روماتيزمية شديدة جداً، قائلة: “أنا ضحية تشخيص خاطئ.. كانت عندي مشكلة في القلب فعلاً وأعالج منها، لكن ما تم تشخيصه كان أضخم بكثير، وبقيت أعالج إلى الجامعة.”

وكشف سالم هيكل أنه صدم عندما علم بخطبة بشرى إلى أحد أقربائه بعد عودتها من إنجلترا، فخطب في نفس اليوم الذي رآها فيه في الساحل الشمالي وعلم بخطبتها، وبعد عامين أو ثلاثة فسخ كل منهما خطبته.

وعن شعوره في تلك المرحلة، قال: كنت أكرهها لكن كنت أرسل لها رسائل، ما أخبارك، وتزوجت قبلها، وعندما تزوجت هي كنت أعمل في العراق. أرسلت لي رسالة تدعوني لفرحها، أخذت الطائرة ونزلت، لم يكن ممكنا ألّا أحضر فرحها، وعندما سلمت عليها في الفرح، قلت لها قلبك كويس وتعرفي تتجوزي أهه.