شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – ضبط إعلامي شهير متلبسًا مع شمس الكويتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدث الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف واقعة غريبة تمثلت في ضبطه رفقة الفنانة شمس الكويتية متلبسين بواسطة والدته، التي انهالت عليه بالضرب.

وفي التفاصيل، فقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من فيديو نشره الإعلامي الكويتي على حسابه عبر “سناب شات”، بعد اعترافه بأنه حلم بارتباطه بالفنانة شمس الكويتية دون علم عائلته، وغضبت والدته منه وقامت بضربه وشتمه بسبب ذلك.

وبدأ بويابس سرد حلمه بفيديو نشره عبر “سناب شات” قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.



وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.



وأشار بويابس أنه استيقظ وأراد الاعتذار لوالدته بسبب ماشعره من واقعية الحلم، مضيفاً: “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.