بعد إهانة الصعيد.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تامر أمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريح صادم خرج به الإعلامي تامر أمين تسبب في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم أهالي الصعيد متهمًا إياهم بأنهم يبيعون أبنائهم.

وقال تامر أمين في برنامجه «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»: «الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات، الصعايدة بيخلفوا العيال عشان يرموهم في ورشة او يشغل بنته خدامة وياخد الواد الصغير ولا البنت دي الألف جنيه ويعملوا إيه.. يروحوا يرموهم في حجر أبوهم».

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كانت تلك الكلمات كفيلة بأن تقلب الدنيا رأسًا على عقب ضد الإعلامي تامر أمين، حيث تسببت في حالة غضب عارمة لدى أهل الصعيد وانتشرت عشرات الفيديوهات التي ترد على تامر أمين، كما علق الآلاف من الصعايدة على الصفحة الرسمية لقناة النهار، مطالبين بإقالة المذيع تامر أمين ومنعه من الظهور على شاشة القناة بعد سبه لفتيات الصعيد.

وحاول الإعلامي تامر أمين الرد على الهجوم الذي تعرض له، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة».

وتابع تامر أمين: «الناس دي حاولت تشوه صورتي وتم اجتزاء الفيديو، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر»

وفي أول قرار ضد تامر أمين، أعلنت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامجه لحين استدعائه والتحقيق معه والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.