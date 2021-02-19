بعد انفصاله عن رجاء حسين.. زوجة سيف عبد الرحمن تفاجئ الجميع في أول تصريح لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت المخرجة دينا واصف، زوجة الفنان الكبير سيف عبد الرحمن حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصال زوجها عن زوجته الأولى الفنانة رجاء حسين.

وتحدثت المخرجة دينا واصف عن العلاقة الطيبة التي تجمعها بطليقة زوجها الفنانة رجاء حسين التي اعتادت مناداتها بـ «ماما رجاء».

بعد إهانة الصعيد.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تامر أمين

بعدما أخفته عن الأنظار.. صابرين تفاجئ الجمهور بأول صورة لزوجها الوسيم (اتفرج)

ومن خلال تصريحات تليفزيونة عبرت دينا واصف عن حبها الشديد للفنانة رجاء حسين، منذ أن كانت ممثلة وحتى بعد زواجها من الفنان سيف عبدالرحمن: «أنا كنت من جمهورها وبحبها من هي بتمثل.. وبعد ما اتجوزت سيف حبيتها كإنسانة».

وعن سر مناداتها بـ«ماما رجاء»، ذكرت «دينا» أن الفنانة رجاء حسين تلعب دور الأم بشدة في حياتها، خاصة بعد مرض والدتها: «أنا أمي مريضة.. وماما رجاء هي اللي محتضناني ولو مليش خير فيها مش هيبقى ليا خير في حد».

وفيما يخص العلاقة الطيبة التي ما زالت تجمع بين الفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبدالرحمن رغم الطلاق، قالت «دينا»: «منتهى الرقي والاحترام.. وهو بيحترمها جدا وعمره ما ضايقها بكلمة وكذلك هي».