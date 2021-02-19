رشوان توفيق يكشف حقيقة اعتزامه اعتزال التمثيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان رشوان توفيق حقيقة الانباء المتداولة بشأن اعتزامه إعلان اعتزال التمثيل، حيث نفى كل تلك الأنباء واصفًا إياها بـ «الشائعات».

وأشار الفنان رشوان توفيق في تصريحات صحفية إلى أن الأدوار التي تم عرضها عليه لا تناسبه خاصة بعد مشواره الفني الطويل.

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وقال الفنان رشوان توفيق إنه بعيد عن الساحة الفنية خلال هذه الفترة لأن الأعمال التي تعرض علي لا تناسبه فهو شاركت في أعمال درامية قوية ما زال الجمهور يتابعها ،مشيرا إلى أن هناك نجوما استطاعوا أن يقدموا مؤخرا أدوارا رائعة مثل الفنان أمير كرارة فهو فنان موهوب يعشق تمثيله .

وكان الفنان القدير رشوان توفيق،انضم مؤخرا إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية بمنزله.