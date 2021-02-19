شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مسرب .. اتفرج حليمة بولند تستحم بدون هدوم نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر مقطع فيديو جريئ للاعلامية الكويتية حليمة بولند.

وظهرت “بولند”، في الفيديو وهي تستحم في حوض استحمام دون أن ترتدي شيئاً فيما ركزت الكاميرا على نصفها العلوي من الخلف.

وهاجم المتابعون الاعلامية الكويتية واتهموها بتعمد التعري واثارة الجدل.

وتعرضت الإعلامية حليمة بولند قبل أيام لموجة من السخرية والتهكم بسبب الإطلالة الجديدة التي اعتمدت عليها، حيث ظهرت عقب عملية تجميل هددت حياتها وكانت النتيجة شفاه منتفخة بطريقة مبالغ فيها جعلت ملامحها غريبة وشوهت كثيراً من جمالها.

وكانت حليمة بولند قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على سناب شات بعد عملية التجميل وظهرت شفتاها بشكل غريب، لذلك جاءت أغلب التعليقات سلبية وأكدوا لها أن إطلالاتها الجديدة سيئة وغير مناسبة لها ولم يكن هناك أي داعي لخضوعها للمزيد من عمليات التجميل.

يذكر أن الفنانة حليمة بولند البالغة من العمر 39 عاما شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الدرامية وتمتاز بشهرة كبيرة في الوسط الفني العربي.