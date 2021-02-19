زوجة عمرو دياب تثير الجدل رسالة «غريبة»: «متى كنت ذكر» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها سيدة الأعمال السعودية زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، وأم أبنائه الأربعة، بسبب عدة مقاطع مصورة شاركتها الجمهور.

ونشرت زينة عاشور من خلال خاصية «الاستوري»، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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وشاركت زينة مقطع فيديو مصور موجه للرجال، تضمن الآتي: «عندما تنفخ فيك الروح تكن في رحم امرأة، وعندما تبكي تكون في حضن امرأة، وعندما تعشق تكن في قلب امرأة، فمتى كنت تكن لك امرأة».

وتابعت: «متى كنت ذكر تكن لك أنثى، ومن كنت عاشق تكن لك متيمة، فلا تكن لا شيء وتريدها كل شيء».