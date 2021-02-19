بعد سنوات من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل تيسير فهمي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 9 سنوات غابت فيها الفنانة المتألقة تيسير فهمي عن الساحة الفنية، عادت إلى الظهور من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تيسير فهمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة جديدة بعد غياب طويل عن الشاشة منذ عام 2012.

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وانقطعت فهمي عن جميع وسائل الاعلام منذ 8 سنوات كما امتنعت عن نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كسرت الغياب بنشرها صورة لها امام بحيرة ناصر وتبدو محافظة على شبابها رغم وصولها سن 64 عاماً.

وبدا عليها زيادة في الوزن، لكن ابتسامتها الجميلة لم تفارقها وعلق متابعوها على الصورة بالقول انهم قد اشتاقوا لها وتمنوا ظهورها على الشاشة من جديد.