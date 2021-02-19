بعد 19 عامًا من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل نيفين مندور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 19 عامًا مرت على آخر ظهور للفنانة المعتزلة نيفين مندور، إلا أنها عادت إلى دائرة الضوء من جديد بعد ظهور صور جديدة لها.

ووفقًا لما جاء في الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت نيفين مندور مع صديق لها في حفلة عيد ميلاد أحد أصدقائها، وركزت التعليقات على احتفاظها بجمالها رغم تقدمها بالسن، وطالبوها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى.

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وكان آخر مشاركة فنية لنيفين في فيلم “اللي بالي بالك” بدور “فيحاء” إلى جانب الفنان المصري محمد سعد الشهير باسم “اللمبي”.

يُذكر أن الشرطة ألقت القبض منذ ما يزيد على 7 سنوات على الممثلة بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة وبحوزتهم كمية من الممنوعات مع مبلغ مالي وطلقات نارية.