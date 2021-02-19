شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. البورنص الشفاف يكشف صدر صافيناز بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صورة جديدة من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وأثارت من خلال نشرها الصورة حالة من الجدل .

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في الصورة مرتدية «البورنص» بدون أي ملابس، مما دفع جمهورها ومتابعيها للاعتقاد بأن الصورة تم التقاطها في حمام منزلها.

وفي وقت سابق، كانت قد نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته.

وعلى غرار لايف غادة عبد الرازق الذي أثار ضجة كبيرة فى وقت سابق.. ظهرت الراقصة صافيناز مرتدية مايوه، مغازلة متابعيها على “فيسبوك” بكلمات رقيقة.