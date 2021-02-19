لن تصدق حجم ثروة حورية فرغلي.. وقصة عملية جراحية كلفتها مزرعة خيول (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من قلة الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة حورية فرغلي، إلا أنها تُعد واحدة من أثرياء الوسط الفني، فثروتها المالية تفوق ثروات فنانين كثر يتواجدون في الوسط الفني منذ فترة طويلة.

ووفقًا لتقارير فنية، فإن حورية فرغلي تمتلك قصرا في المنصورية، يبلغ قيمته حوالي 15 مليون جنيه، كما أنها تمتلك أكثر من سيارة.

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كما ذكرت في أحد حواراتها الصحفية أنها تملك مزرعة خيل في العاصمة البريطانية لندن ولديها حصان تبلغ قيمته مليون جنيه استرلينى.

عندما شاركت في فيلم «قلب الأسد» مع الفنان محمد رمضان، كانت تصنع دعاية خاصة لنفسها وصلت تكلفتها إلى مليون و200 ألف جنيه، كما أنها لم تحصل على أجر في فيلمي «عبده موته»، و«سالم أبو أخته».

تنتمي إلى أسرة كبيرة، جدها هو الطبيب محمود فرغلي باشا، الذي أسس أول عيادة أسنان في مصر بمدينة الإسكندرية، كما كان والدها أيضا طبيب جراح يعيش بين لندن ودبي، أخوها يعمل طيارا، ووالدتها كانت دارسة لإدارة الأعمال، وعشقت حورية الفروسية، وشاركت بالفعل في إحدى البطولات بالإمارات.

ومن المعلومات الغريبة عنها أن الجراحة التي خضعت لها كلفتها مزرعة للخيول في منطقة نزلة السمان ويتجاوز سعرها 25 مليون جنيه.