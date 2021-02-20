سميرة سعيد تكشف أسرارها العائلية: تعرضت للسخرية بسبب بنطلون أمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد الكثير من اسرارها الشخصية وحياتها العائلية.

سميرة سعيد قالت إن لديها 7 أشقاء، عاشوا معا في منزل كبير، وسعى والديها لتربيتهم جميعا تربية سوية.

وأضافت سميرة في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنها لا تتوقف عن تذكر مشاهد طفولتها، خاصة شجارها مع أشقائها وشراء والدها لكميات هائلة من الطعام لتكفي أفراد الأسرة.

وتابعت أن والدتها أنجبت 8 أولاد وظلت طيلة حياتها محافظة على وزن رشيق وصل إلى 46 كيلو جرام فقط.

وكشفت سميرة عن تعرضها للضرب في طفولتها، قائلة: كنت قاعدة في الفصل وعمالة اشخبط في ورقة قدامي، وفجأة المدرس قالي إيه ده وضربني قلم على وشي، وراني النجوم زي ما بنشوف في الكرتون.

وأضافت سميرة سعيد: طبعا أول ما دخلت على الباب والدتي شافت وشي وحكتلها اللى حصل وراحت المدرسة وقالت للمدرس لو عملت تاني كدة أنا هعمل تصرف مش هايعجبك، وعشان والدتي كانت لابسة بنطلون بقى وشعرها كاريه أخدت تريقة من العيال وكانوا بيتنمروا عليا، ولما روحت قلت لوالدتي إنتي كسفتيني ومتجيش تاني المدرسة وانا مش هاحكيلك أي حاجة تاني تحصلي.

وأضافت: تاني موقف تعرضت فيه للضرب وقت ما اتاخرت على مرواحي من المدرسة للبيت واتصلت بيها قلتلها أنا وصاحبتي قاعدين في الفندق بنشرب حاجة، وقالتلي تعالي دلوقتي، واخدت الموتوسيكل وصاحبتي ورايا وروحت على البيت، ومسكتني من شعري وقالتلي لو اتاخرت تاني مش هايبقى في غناء ولا أي حاجة.

وعن أصعب موقف مرت به في طفولتها، قالت: كنا في الفرقة الماسية كلهم صحابي جدا بداية من رئيس الفرقة لآخر واحد موجود، وكانوا بيحبوني جدا عشان شايفني طفلة أروبة وكدة، ومرة رايحين نحيي حفل فى قصر الملك حسن، ولابسة القفطان الأخضر وعاملة شعري، وآخر شياكة وأناقة وفي حد من الفرقة شافني فندهلي وروحتله وزقني في البسين، واتجننت عليه وخاصمته وقتها، وجابلي بنبون وشوكولاتة.