عيد ميلاد نسرين طافش يتحول إلى ليلة حمراء وهدية الجمهور سيل من عبارات الغزل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عيد ميلاد مختلف أقامته الفنانة السورية نسرين طافش ظهرت فيه بشكل مبهج.

نسرين خضعت لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

ظهرت طافش في الصور بشكل أنيق وسط مجموعة من البلالين والورود مرتدية فستان باللون الأحمر، وعلقت: عيد ميلاد وعيد الحب.



ارتدت نسرين طافش فستانا قصيرا باللون الأحمر، مزودا بأكمام طويلة، وبفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وخاتم وكوليه، وتركت شعرها الويفي منسدلا.



نسرين كانت نشطة جدا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت جمهورها مجموعة من الصور والفيديوهات ليومياتها وجلسات التصوير التي خضعت لها.