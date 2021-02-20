منى فاروق تثير الجدل برسالة غامضة..

عدن - ياسمين عبد العظيم - منى فاروق

أثارت الفنانة منى فاروق الجدل برسالة غامضة شاركت بها متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «منى» الرسالة التي جاء فحواها على النحو التالي: «لدى أسلوب استفزازي يجعلك تكرهني.. ولدي طيبة العالم بأكمله.. ولدي تبلد فظيع لا يمكن لأحد تحمله.. ولدي حب لا تجده في أحد غيري.. اختر ما تشاء بأسلوبك»، وعلقت عليها: «بالظبط كده.. وصلت».

وكانت الفنانة منى فاروق، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال.

وظهرت «منى» برفقة عمر كمال، وهو يغني لها المهرجان الشهير «بنت الجيران»، ويهنئها بالعام الجديد: «يا موني كل سنة وأنتي طيبة.. وإن شاء الله السنة دي أحلى من سنين كتير فاتت.. كعبك يا موني والله عليه القيمة».

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: «مع عمر كمال ترند مصر.. حبيبي سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله على طول فى نجاح، واللي جاى كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب خليها على الله.. دعواتك».

وجاء أول ظهور إعلامي للفنانة منى فاروق من خلال برنامج «الترابيزة» المعروض على «يوتيوب»، الذي شهد أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة الفيديوهات المسربة.

وعرفت الفنانة منى فاروق نفسها: «أنا من منطقة شعبية.. السيدة زينب، وفخورة إني طالعة من المنطقة دي»، مضيفة أن لديها شقيق واحد فقط، وأن والدها توفي في 18 مارس 2016: «أبويا الله يرحمه كان قريب مني أوي، وكان ديمقراطي».

وتابعت الفنانة الشابة في حديثها: «الأب لو كان عايش، ممكن ميحصلش ليكي حاجات كتير أوي، الأب بيحميكي، الأب يعني أمان، ولما بيغيب يروح الأمان.. لو كان موجود مكنتش هستحمل إنه يتكسر بعد حاجات معينة».