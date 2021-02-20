رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة لها.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلةً: «انشر الحب حيثما كنت.. لا تدع أحد يأتي إليك أبدًا دون أن يغادر سعيدًا».

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وأثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج.

وقالت رانيا يوسف، في الحلقة إن الزواج فكرة ليست ناجحة ما لم يأت عن حب من الطرفين وقبول كل منهما لعيوب الآخر، مشيرة إلى أن الزواج بعد سن الثلاثين يكون أكثر نضجًا من ذي قبل.