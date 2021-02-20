في أحدث ظهور لها.. لورديانا ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الراقصة البرازيلية الشهيرة لورديانا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص المصورة «استوري»، العديد من صور آخر حفل زفاف أحيته.

وظهرت لورديانا ببدلتين، الأولى غير مطابقة للشروط أو المواصفات، حيث جاءت باللون المارون، المكشوفة من الجانبين، كاشفة عن الساقين تمامًا، ومكشوفة من منطقتي الصدر والبطن، بينما جاءت الثانية بيضاء اللون، لها فتحات من الجانبين والساقين.

وجاءت البدلة الأولى، بلون المارون، مشابهة لبدلة الراقصة جوهرة التي تسببت في مسألتها قانونيا، في فبراير 2018، لكونها غير مطابقة للمواصفات.

حيث ارتدت لورديانا بدلة شبه عارية بدون «شورت» كنظيرتها جوهرة.

وكانت لورديانا شاركت متابعيها في عيد الحب، وصلة رقص لها أمام الأهرامات، الأمر الذي تفاعل معه المتابعين بصورة كبيرة، في حين انتقدها البعض الآخر بسبب تواجدها في المكان الأثري.