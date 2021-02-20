ليلى أحمد زاهر تعرض نفسها ووالدها لعقوبة السجن بسبب ها التصرف

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر نفسها ووالدها للمسالة وفق قانون العقوبات المصري، بعد تداول عدة مقاطع فيديو لها وهي تقود السيارة، رغم أنها لا زالت قاصرا ولا تحمل الترخيص الرسمي لقيادة السيارات.

التصرف يعتبر جريمة مشددة وفقا لقانون المرور الجديد في مصر، وعقوبتها تصل إلى السجن ومصادرة السيارة.

ليلى قامت بمشاركة عدة مقاطع لها وهي تقود سيارتها وتستمع للموسيقى المفضلة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستجرام، والتيك توك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع المثيرة للجدل مع تساؤل حول سبب عدم تطبيق القانون عليها، ما دفع ليلى لحذف المقاطع فورا.

وتدخل والدها الفنان أحمد زاهر بتأكيد أن ليلى ابنته لا يمكن أن تخالف القانون، وأن المقاطع المتداولة لابنته، تم تصويرها داخل الكومباوند الخاص بمنزلهم، أثناء تعليمها قيادة السيارات، وقامت بنشرها كمجرد دعابة ومرح مع متابعيها.

وأشار إلى أن ليلى تبلغ من العمر 17 عاما فقط، ولا يحق لها الخضوع لاختبار قيادة السيارة وإصدار الرخصة الشخصية إلا بعد الوصول للسن القانوني وهو 18 عاما.