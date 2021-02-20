لن تستطيع التعرف عليها.. ويزو تفاجئ الجمهور بملامح متغيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - إطلالة مختلفة فاجأت بها الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو” نجمة مسرح مصر جمهورها والمتابعين على حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

ويزو نشرت صورة لها ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً لدرجة فشل البعض في التعرف عليها.

ظهرت ويزو بإطلالة مختلفة حيث عمدت إلى تغير لون شعرها وبدت بنحافة ملحوظة، ما دفع متابعيها لترك تعليقات مثل: “معرفتكيش حلوة أوي”، “مدية على صابرين”، “حلو اللوك ده”، “مين دي”، “دي الفنانة صابرين مش كدا.. إيه القمر دا يا ويزو”.

وفي الإطلالة اعتمدت ويزو الشعر الأملس كما طبّقت مكياجاً أضفى النعومة على ملامحها. وأثنى على هذا اللوك الكثير من المتابعين.

وكشفت ويزو عن إتباعها نظام غذائي خلال الفترة الماضية لإنقاص وزنها لفترة بسيطة لكى تتمكن من الحركة مجدداً خاصة بعد زيادة وزنها جداً وفقدانها القدرة على الحركة.