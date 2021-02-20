بعد عام ونصف من الزواج.. روزانا اليامي تعلن انفصالها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي انفصالها بشكل رسمي عن زوجها خالد بعد زواج دام لعام ونصف تقريباً.

روزانا احتفلت بالزفاف في شهر أغسطس من العام 2019 وأعلنت الانفصال من خلال الإجابة على أسئلة الجمهور عبر حسابها على سناب شات وأكدت أنها تُجهز أوراق الطلاق خلال هذه الفترة.

روزانا اليامي كتبت عبر حسابها على سناب شات أنها قد انفصلت عن زوجها وتستعد للطلاق منه وعند سؤال المتابعين لها عن سبب هذا القرار أكدت أنه النصيب حيث قالت: هذا نصيب.. الله يكتبلي الخير ويكتب له الخير ويعوض كل حدا فينا بالأفضل في حياته الجديدة.

أكدت روزانا أن العوض من الله وحده وأي حزن يمر به الإنسان يكون من قبيل القضاء والقدر فحسب لكن مع تعليق أحد المتابعين أن زوجها هو الخسران أكدت أن الأشياء التي يمكن تعويضها ليست بالخسارة التي يحزن عليها الإنسان.