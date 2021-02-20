مفاجأة.. هذا ما فعلته بدرية طلبة مع أحد المتحرشين (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، وذلك بعد نشرها «برنت سكرين» لأحد متابعيها على مواقع التواصل يتحرش بها.

وقامت الفنانة بدرية طلبة بعد ذلك بحذف منشور فضح المتحرش بها، الذي سبق ونشرته قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما جاء في التعليقات على المنشور الذي كتبته الفنانة بدرية طلبة، فقد استفسر أحد المتابعين عن سبب تراجع بدرية طلبة.

وردًا على هذا، قالت الفنانة بدرية طلبة: «علشان حد دخل اترجانى اشيله وبعدين أخد نصيبه هنا بالكفاية عرفت شيلته ليه»، ورد الشخص الذي تدخل لحل الأزمة قائلًا: «حصل وانا اللي قولت لها خلاص والسقا قالها عندي أنا يا بدارة امسحيها فيا وخلصنا الموضوع»، لترد بدرية بدورها عليه قائلة: «شيل بقي يا أحمد كل التعليقات دي هنا علشان خاطري يلا».

يأتي ذلك بعدما فضحت الفنانة بدرية طلبة، شخصا قام بالتحرش الجنسي بها، وذلك بنشر الرسائل التي بعثها لها من خلال هاتفه.

ونشرت بدرية طلبة عبر صفحتها على فيسبوك، صورة من رسائل المتحرش، التي احتوت على ألفاظ خادشة وخارجة، بغرض التحرش بها، وعلقت: “اتفضلوا متحرش”.

وفضحت بدرية طلبة ذلك الشخص بنشر رقم هاتفه، وصورته، ولم تكشف عن الإجراء الذي ستتخذه ضده، أو الاكتفاء بفضحه على الملأ.