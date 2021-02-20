سميرة سعيد تكشف عدد زيجاتها لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة المتألقة سمير سعيد ضيفة على برنامج «السيرة»، المذاع على فضائية «دي إم سي» المصرية.

وخلال تصريحاتها، قالت الفنانة سميرة سعيد، إنَّها تزوجت مرتين، فزواجها الأول لم يكن بموافقة كلّ الأهل لكن في المرة الثانية كان الأهل موافقين.

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وأضافت سميرة سعيد: «زواجي الأول كان من الموسيقار هاني مهنا عام 1990 وانفصلنا بعد 4 سنوات، وتزوّجت من مصطفى النابلسي والد ابني شادي بعد انتهاء العدة بشهر، وانفصلنا أيضًا بعد 4 سنوات».

وكشفت سميرة سعيد، أنَّ أكبر العُقَد التي تعاني منها هي «الخوف من الظلام»، موضحة أنَّها تخاف بشكل كبير حين تنعدم الرؤية، ويجب أن ترى كلَّ شيء أمامها بشكل واضح.

وأشارت سميرة سعيد إلى أنَّها شخصية خجولة ولا تعتبر نفسها شخصية منفتحة رغم تاريخها وحياتها الطويلة.