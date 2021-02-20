الأسباب الحقيقية وراء انفصال نواف العلي عن هبة الدري (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة صادمة أعلن عنها الفنان الكويتي نواف العلي، حيث أكد الأنباء المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية هبة الدري، المقيمة بالكويت هبة الدري.

وكتب نواف العلي عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله».

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وكان الفنان نواف العلي والفنانة المصرية هبة الدري قد تزوجا في العام 2012، وأنجبا بدر عام 2014، وفهد عام 2017، وهي الزوجة الثانية له.

وعن سبب الانفصال، فقد كشفت مصادر مقربة من أسرة النجمين أن خلافات حادة نشبت بينهما في الآونة الأخيرة، بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الفنانين على الأعمال المعروضة على هبة الدري.