رضوى الشربيني تصدم جمهورها بسبب الحالة الصحية لوالدتها جراء إصابتها بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية المتألقة رضوى الشربيني تدهور الحالة الصحية لوالدتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

ووفقًا لما ذكرته الإعلامية رضوى الشربيني، فقد نشرت تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتبت: «نحن لا نملك إلا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك من كل سوء».

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وتابعت: «برجاء الدعاء المكثف ب إخلاص وصدق بالشفاء العاجل.. ماما على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العز كورونا».

واضافت: أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور وخير ان شاء الله.. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك».