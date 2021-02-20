بعد أزمته مع انيا يوسف.. المقطع المحذوف من حلقة إليسار مع نزار الفارس (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول النشطاء على السوشيال ميديا مقطع فيديو زعموا أنه محذوف من حلقة الراقصة الاستعراضية إليسار مع الاعلامي العراقي نزار الفارس ليثير بها الجدل مجددا.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهر الإعلامي العراقي نزار الفارس فى الفيديو وهو يبدو عليها علامات من الخجل الشديد والذى كان سببا رئيسيا ايضا فى مغادرة المكان.

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وقالت الراقصة إليسار خلال استضافتها فى برنامج «مع الفارس» رفقة الإعلامي العراقي نزار الفارس، ان الفنانة فيفي عبده قامت بـ حظرها من متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام “.

وحاول الإعلامي نزار الفارس سؤالها عن السبب فقالت: ” لا أعلم السبب، و انا بحبها كتير وكنت بعملها لايكات”.