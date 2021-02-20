هبة الدري تخرج عن صمتها وتعلق على انفصالها عن زوجها نواف العلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على إعلان الفنان الكويتي نواف العلي انفصاله عنها، نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وتضمنت الصورة عبارة واحدة وهي: «الصمت في بعض المواقف مهابة»، وقد ربط الكثيرون بين تلك الصورة وبين إعلان زوجها نبأ الانفصال.

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وكان كتب نواف العلى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

وكان تزوج الفنان الكويتي نواف العلي للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، واسفرت الزيجة عن انجاب ابنه الأول “عبد العزيز”، وكانت الزيجة الثانية من الفنانة المصرية هبة الدرى وذلك فى 12 ديسمبر 2012، واسفرت الزيجة عن انجاب ولدين الاول “بدر” عام 2014، والثانى “فهد” عام 2017.