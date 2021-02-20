جوهرة تفاجئ الجمهور بـ «الهوت شورت» في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراقصة جوهرة

شاركت الراقصة الاستعراضية جوهرة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت «جوهرة» عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهرت فيها بملابس جريئة.

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وظهرت جوهرة، بإطلالة جريئة وهي ترتدي سترة باللون الأبيض من القطن بأكمام طويلة ونسقت معها هوت شورت بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت جوهرة بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت جوهرة لمسات جذابة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ويذكر أن جوهرة شاركت في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.