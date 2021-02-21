شكرا لاهتمامكم بخبر تصريحات صادمة من زوجة صالح جمعة بعد أزمته مع صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن الأزمات بين لاعبي كرة القدم والراقصات المصريات وغير المصريات لم ولن تنتهي، حيث تتجدد للمصريين يوما بعد يوم قصة أو تخرج قصة جديدة، يكون في طرفيها لاعب كرة قدم وفنانة أو راقصة، الأمر الذي أصبح يحظى بانتقادات قوية من المواطنين لسلوك لاعبي كرة القدم.

ومؤخرا، أرسلت الراقصة الأرمينية صوفينار رسالة صوتية إلى إحدى الصحف المصرية، للتعليق على واقعة اتهامها للاعب صالح جمعة، نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بمعاكستها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، مؤكدة أن الأخير يسعى لإيهام الجمهور بأنها تحبه وتسعى للاقتراب منه، بحسب قولها.

ولازالت الأزمة ممتدة إلى الآن ومحل نقاش وتداول من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسال جمعة لها ثلاثة قلوب في رسالة خاصة إعجابًا بإحدى صورها، التي نشرتها عبر خاصية “ستوري”.

وتعليقا على الواقعة، كشفت بسنت عبدالحميد، زوجة اللاعب المصري صالح جمعة 27 عاماً، اللاعب السابق في صفوف فريق الأهلي المصري والحالي في فريق سيراميكا كليوباترا، عن مفاجأة جديدة، في أول تعليق منها على أزمته مع الراقصة الأرمينية صافيناز.

وقالت بسنت، إنها منفصلة عن زوجها اللاعب صالح جمعة منذ عامين، ولكن لم يقع الطلاق بينهما بصورة رسمية قائلة: “بقالي 5 سنين اسمي بييجي في أزمات مليش علاقة بيها.. أنا وصالح منفصلين منذ سنتين.. وأنا أعيش مع والدتي خارج مصر أغلب الأوقات، ولكننا لسنا منفصلين على الورق”.

وعن واقعة زوجها مع صافيناز قالت بسنت، إن زوجها اللاعب صالح جمعة تحدث معها عقب الأزمة المثارة مع الراقصة، لتوضيح حقيقة الأمر لها، “تحدثنا وقال لي أنها هي من راسلته في البداية وهو قام بالرد عليها بعد ذلك”.

كما أبدت زوجة صالح جمعة اندهاشها من تصريح صافيناز بأنها لم تعرف هوية زوجها، قائلة: “غير منطقي أن تكون صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة، وحتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله كانت ستعرف بمنتهى السهولة”.

وأبدت بسنت تعجبها الشديد حول عدم خروج صالح جمعة لتوضيح حقيقة الموقف بقولها: “تعجبت أيضًا أنه لم يخرج للدفاع عن اسمه وسمعته إذا كانت هي من راسلته في البداية كما يقول”.

وتابعت: “بالفعل أنا لا أعرف أين الحقيقة، ولا أعرف ماذا أقول ولكني حزينة لإقحام اسمي في كل مشكلة تخصه رغم انفصالي عنه وصمتي طوال الفترة الماضية”.