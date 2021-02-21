أحببتك أكثر مما ينبغي.. زار البلوشي تعلن عن زواجها للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة زارا البلوشي، أنها ستتزوج قريباً، بعد انفصالها عن المخرج السعودي سمير عارف في أغسطس ٢٠١٩.

زارا نشرت على حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو، صوَّرته شقيقتها حصة، تظهر فيه تتحدث مع عائلتها، وعلَّقت عليه بالقول: “أستمع إلى نصائح الأهل، من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية، قريباً بكون عروس. توفيق يا رب”.

وقالت في فيديو آخر: “ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب، أحببتك أكثر مما ينبغي”.

ونشرت شقيقتها صورتها مع باقة وردٍ، كاشفةً عن أنه يوم “الشوفة الشرعية” لها، وأرفقت معها أغنيةً رومانسية، تشير إلى قرب موعد الزفاف، وأتبعتها بصورة أخرى متمنية لزارا التوفيق في حياتها.

من جهته، شاركها أحد معجبيها في موقع تويتر تغريدةً بصورتها معلِّقاً: “مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها”. فردَّت عليه: “الله يبارك فيك”، وبارك لها عدد من المعجبين والفنانين.

ونفت زارا خبراً أوردته صحيفةٌ حول زواجها من سعيد القحطاني، مؤكدةً أنه ليس العريس، كذلك لم تكشف عن موعد الزفاف.