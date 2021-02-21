نبيلة عبيد تكشف عن أصعب دور قدمته في مشوارها الفني.. ماذا تتوقع؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن أصعب شخصية قدمتها خلال مشوارها الفني وقالت إنها شخصية الفتاة المريضة عقليا كريمة من فيلم “توت توت”.

نبيلة أكدت أن الفيلم سيبقى في ذاكرة السينما المصرية، وهو آخر تعاون لها مع زوجها الأول المخرج عاطف سالم.

نبيلة عبيد، نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام”، مقطع فيديو لمشهد من الفيلم يجمعها بالنجم الراحل سعيد صالح، وعلقت عليه قائلة: توت توت.. شخصية كريمة أحد أصعب الأدوار التى جسدتها على الشاشة الفضية.. فيلم سيبقى فى ذاكرة السينما المصرية… قصة وسيناريو وحوار عصام الشماع، إخراج عاطف سالم.. مساكم سعيد.

نبيلة بدأت تنشيط ذاكرة متابعيها على موقع إنستجرام، بنشر صور ومقاطع فيديو من أعمالها السينمائية مع سرد بعض الأسرار من الكواليس، تمهيدا لصدور أول كتاب شامل يرصد مسيرتها الفنية بالكامل، من إعداد المؤرخ الفني “محمود قاسم”، الذي عكف منذ العام 2018 على وضع دراسة بعنوان “سينما نبيلة عبيد” يرصد فيها تحولاتها الفنية وكيف تعاونت مع أكبر المخرجين والكتاب، لصناعة أفلام وضعتها بصدارة العلى تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية ومنحتها لقب نجمة مصر الأولى.

نبيلة بدأت الترويج للكتاب عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: كتاب عن سينما نبيلة عبيد، واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية.. بقلم الكاتب والباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، مفاجأة هتعجبكم، انتظروه قريباً.

الكاتب محمود قاسم لا يزال في طور مراجعة البروفة الأخيرة من كتاب “سينما نبيلة عبيد” ويتضمن الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت معهم فى أعمالها أبرزهم يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وعاطف سالم مكتشفها، ونيازى مصطفى، وحسن الإمام، وأحمد ضياء الدين، ثم حسين كمال، ومحمد راضي، وعلى عبدالخالق، وأشرف فهمى، ومحمد خان، وعاطف الطيب وسعيد مرزوق، وأحمد يحيى، وسمير سيف، وإيناس الدغيدى، وخالد الحجر، وغيرهم كما يتوقف أمام استلهامها لروايات الكاتب إحسان عبد القدوس، وتعاونها مع السيناريست مصطفى محرم.

الكتاب لن يتطرق للسيرة الذاتية للفنانة نبيلة عبيد نهائيا خاصة وإنها أعلنت سابقا أن حياتها الخاصة “خط أحمر” لأنها لا تخصها وحدها، وقالت: أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسوف أكتب وصية بهذا الأمر.

وتابعت: صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكن أرفض تماما تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي، لأن أعمال السيرة الذاتية تلقى فشلا كبيرا.