القضاء المصري يحكم ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح

عدن - ياسمين عبد العظيم - قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد ببراءة الفنانة رانيا يوسف في الدعوى القضائية المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح.

نيابة قصر النيل كانت قد حددت في وقت سابق جلسة 21 فبراير لنظر الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي ضد رانيا يوسف لاتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الاديان، ونشر بيانات كاذبة.

وتلقت نيابة قصر النيل بلاغا من أشرف ناجي ضد الفنانة رانيا يوسف وتضمن البلاغ تصريحات للفنانة في لقاء تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامجه “مع الفارس”، وتحدثت فيه عن بروز مؤخرتها، بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

وتضمنت الدعوى اتهامات أخرى بازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسخرية، ومن ثم كمل المذيع سؤاله، مشيرًا إلى أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فردت رانيا “إحنا المصريين مكناش محجبين، وإن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات”.

وأشارت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رانيا يوسف بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل.