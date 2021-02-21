5 أرقام سلبية بعد سقوط صلاح ورفاقه في ديربي الميرسيسايد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض فريق ليفربول للخسارة أمام غريمه وجاره إيفرتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد ليفربول بعد هذه الهزيمة عند 40 نقطة في المركز السادس متفوقا على إيفرتون بفارق الأهداف فقط.

وتحققت عدة ارقام سلبية لفريق ليفربول بعد هذه الهزيمة التاريخية التي حدثت في معقلهم “أنفيلد رود”.

ونستعرض بعض الأرقام الخاصة بعد هزيمة ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

-تعرض ليفربول للهزيمة 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري للأول مرة منذ أكثر من 97 عاما، حينما خسر 4 لقاءات في ديسمبر لعام 1923.

-صار ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري يخسر 4 مباريات متتالية على ملعبه، بعد إيفرتون الذي خسر 4 مباريات متتالية على ملعبه موسم 1928-1929.

-فاز إيفرتون على ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر لعام 1999، منهيًا سلسلة من عدم الانتصار استمرت لـ 20 مباراة.

-ليفربول لم يحرز أي هدف على ملعبه أنفيلد رود منذ 528 دقيقة، أي ما يقرب من 9 ساعات.

-أنهى إيفرتون سلسلة من عدم الفوز على ليفربول استمرت لـ 24 مباراة في مختلف المسابقات، حيث خسر 11 مباراة سابقة وتعادل في 12.