الراقصة اللبنانية إليسار تثير الجدل بحديثها عن القرآن رغم مسيحيتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الراقصة اللبنانية إليسار إنها على الرغم من كونها مسيحية الديانة، لكنها تؤمن بالقرآن الكريم وتشعر براحة نفسية عندما تستمع له.

وقالت خلال لقائها في برنامج “مع الفارس” مع المذيع نزار الفارس عبر قناة “الرشيد”، إنها تحب الاستماع إلى سورة “البقرة” بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي، حتى تشعر بالراحة النفسية.

وأضافت موضحة أنها تحفظ بعض الآيات القرآنية، حتى أنها قبل الصعود على المسرح للرقص، تقرأ المعوذتين، وتكون مرتدية ملابس محتشمة لا تظهر جسدها.

وأكدت إليسار أنها تعرف أن الجمهور سيتنقدها كونها فنانة، لكنها في النهاية إنسانة ولديها إيمان بقلبها، مشيرة إلى أنه تربت على هذا الشيء في منزلها.