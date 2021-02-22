شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو.. قصر “أحلام” يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب فخامته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفت قصر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أنظار المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له خلال مقابلة لها مع الإعلامية السعودية لجين عمران.

القصر كان ملفت للأنظار بشدة بسبب فخامة الأثاث والديكور الذي اعتمد عليها بالإضافة إلى مساحته الشاسعة وعلق بعض المتابعين أن من الطبيعي أن تمتلك الفنانة أحلام هذا القصر خاصة أن الجمهور في الخليج العربي يطلق عليها لقب “الملكة”.

وفي الفيديو ظهر القصر يحتوى على العديد من الحجرات والمجالس الصممة على أحدث وأرقي التصميمات والديكورات التي تتسم بالرفاهية ولفت الأنظار الأسقف الخاصة بالقصر بينما أكد آخرين أن اللون الذهبى جعل ديكورات القصر أكثر روعة وخاطفة للانظار.

وتنوع الأثاث الموجود في القصر ما بين اللمسات العربية أو الديكور المودرن بروح عصرية أو الكلاسيك الذي اتسم بالروح الأوربية والفرنسية.

وفاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الجمهور بمشاركة الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو كليب ألبومها الجديد ما سألت إلا عليك ضمن ألبومها الجديد فدوى عوينك، والتي ظهرت فيها لجين كموديل.

ورغم نشر لجين عمران عدداً من الصور التي جمعتها بأحلام منذ أكثر من أسبوع خلال تصوير الفيديو كليب إلا أن الجمهور توقع أن لجين عمران فاجأت أحلام خلال جلسة التصوير فقط والتزم كلاً منهما الصمت ولم يردا على تكنهات الجمهور.

وبمجرد طرح الفيديو كليب وجهت لجين عمران رسالة للفنانةأحلام كتبت فيها: “دائماً فخورة جداً بك وبصداقتنا وأخوّتنا الممتدة على مدى 16 عاماً ويمكن أكثر. فخورة بنجاحاتك وإنجازاتك، وسعيدة بمشاركتك طعم النجاح، لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلفة”.

وأضافت: “قلتيها لي مرة صديقة النجاحات، وفي كل مرة نجتمع فيها أفهم قصدك أكثر وأعيشه من قلب. الله لا يغير علينا يا أصيلة إلا للأفضل، اللهم آمين”.

من جانبها، عللقت أحلام على صورها التي نشرتها برفقة عمران قائلة: “لجين تسألكم هل أنتم جاهزون اليوم؟”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “الحماس مليون يا حب”.

وتصدر ألبوم فدوة عيونك عالمياً وهو ما أعربت الفنانة أحلام عن سعادتها به كأول فنانة عربية وذلك قبل أن تطرحه على يوتيوب وتطبيق الآي تيونزولم تمر إلا ساعات قليلة على طرح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، إلا وتصدرت النجمة الإماراتية أحلام سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر موقع وتطبيق “ديزر”

وكانت المنافسة محتدمة بين الأغاني التي أصدرتها أحلام من الألبوم حتى الآن، فتسابقت جميعها على صدارة موقع “ديزر” في المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت ومعظم بلدان الخليج والدّول العربية، واحتلّت المراتب الـ13 الأولى.

ويتضمن الألبوم الجديد للمطربة أحلام عدة أغاني، من بينها: فدوة عيونك، عيونى بس، حزين، زوبعة، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب.