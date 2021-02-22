شكرا لاهتمامكم بخبر لمذا كرم الرئيس الراحل أنور السادات تحية كاريوكا ؟ وما علاقتها بالشعراوي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يوافق اليوم الاثنين 22 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تركت بصمتها المميزة في عالم الفن بأعمالها المتنوعة والمختلفة على مدار مشوارها الفني.

بدأت تحية كاريوكا مسيرتها الفنية من خلال دورها كراقصة في فيلم الدكتور فرحات، عام 1935، وبدأت شهرتها الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض الفرقة، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى لازمت اسمها فأصبح تحية كاريوكا.

أسست تحية كاريوكا فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة، وقدّمت المسرح السياسي الذي حمل اسمها، فيما بلغ رصيدها السينمائي 117 فيلمًا، منها فيلم الجراج، سوق النساء، نساء صعاليك، إسكندرية كمان وكمان، الوداع يا بونابرت، مين يقدر علي عزيزة، السكرية، السراب، شاطئ الغرام، شباب امرأة، سمارة، طاقية الإخفاء.

كان لتحية كاريوكا نضال وطني مشرف، حيث اشتهرت كاريوكا بنشاطها السياسي والثوري منذ عام 1948 عندما ساعدت الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي وهربت لهم السلاح بسيارتها الخاصة، وشاركت في المقاومة أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وأُلقي القبض عليها أكثر من مرة، واتُهمت بمحاولة قلب نظام الحكم.

كما قامت بمساعدة الرئيس الراحل أنور السادات في الهروب من الإنجليز، وحينما انتصرت مصر في حرب أكتوبر 1973، بدأت مرحلة جديدة وقدّمت أفلاما تُشير لمساوئ عصر جمال عبد الناصر، ففي عام 1975 أنتجت تحية فيلما للفنانة الشابة حينها ماجدة الخطيب، بعنوان زائر الفجر، وفي العام التالي قدمت فيلم الكرنك أمام سعاد حسني ونور الشريف وفريد شوقي، للمخرج علي بدرخان.

قرر الرئيس السادات منح تحية كاريوكا جائزة في عيد الفن هي والفنان فريد شوقي، وحين صعدت تحية إلى منصة التكريم، صافحها الرئيس وأثنى عليها وعلى تاريخها الوطني المشرف، ومشوارها النضالي والفني.

وكان لكاريوكا علاقة وطيدة بالشيخ الشعراوي فى الفترة الأخيرة من حياتها وجمعته بها العديد من المواقف.

كانت أول مرة تلتقى فيها كاريوكا بالشعراوى عندما كانت تؤدى العمرة، وكانت قد اعتزلت وارتدت الحجاب.

وقالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: “وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة”.

وتابعت: “كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها”.

ومن ناحية أخرى قال الماكيير محمد عشوب عن علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوى إنها كانت تعتبره أباها الروحى، وأنه تدخل لحل مشكلتها مع زوجها فايز حلاوة، بعد أن طلقها وطردها من شقتها، ودعاهما فى أحد الفنادق، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة”.

وقال عشوب: “إن شقيقه المحامى مصطفى عشوب تولى القضية التى رفعتها تحية لاسترداد شقتها، ولكنه فوجئ باتصال منها تطلب منه عدم حضور الجلسات، فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوى لإخباره، وعندما تحدث معها وسألها عن السبب قالت له تحية: “الراجل متجوز ومعاه مراته وبنت هيروح بيهم فين، وأنا كبرت والشقة كبيرة عليا ومبسوطة فى الشقة اللى أنا فيها”، فلمعت عين الشيخ الشعراوى وبكى قائلا: “بدأت أغير منك يا تحية، لأن ربنا بنى لك قصور فى الجنة”.