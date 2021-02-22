بعد غياب طويل.. لن تصدق كيف أصبح شكل نيللي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحات، عادت الفنانة المتألقة نيللي للظهور من جديد لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نيللي كريم برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وكانت بوسي شلبي قد نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو وصورة مع نجمة الفوازير المتألقة، وعلقت عليها قائلة: «أحلى نيللي» و«لسة زي القمر».

لماذا كرم الرئيس الراحل أنور السادات تحية كاريوكا ؟ وما علاقتها بالشعراوي ؟

بالمايوه.. إطلالة جريئة لـ “فيفي عبده” من على شاطئ البحر.. صور

وظهرت نيللي بعد غياب طويل من كواليس حوار مع بوسي شلبي، على هامش الاحتفال بصدور السيرة الذاتية للفنان سمير صبري، وفي تصريحات لها أكدت شوقها للجمهور وبأنها تفتقد له، رافضة الكشف عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية.

وأكدت نيللي أنها «اعتادت طوال حياتها التقليل من ظهورها في المناسبات العامة، ولكنها تواجه طوال الوقت سؤال إنت فين وبتعملي إيه؟»، مشيرة الى أنها سعيدة في منزلها، ولا تتابع ما يحدث في الوسط الفني.