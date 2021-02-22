لماذا رفض حسن الرداد مشاركة نيللي كريم مسلسلها الجديد؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المنتج جمال العدل عن مفاجأة تخص النجم حسن الرداد، مؤكدا أنه كان المرشح لبطولة مسلسل ضد الكسر أمام النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه بموسم رمضان 2021.

العدل قال إن الرداد اعتذر بسبب فشله في الخروج من حالة الحزن المهيمنة عليه منذ وفاة والدته.

جمال العدل تدخل لنفي شائعات راجت مؤخرا حول ترشيح الرداد لبطولة مسلسل حرب أهلية أمام النجمة يسرا، قبل الاستقرار على اختيار النجم باسل الخياط، واكد ان المعلومة غير حقيقية، ولكن الرداد كان مرشحا بالفعل لبطولة “ضد الكسر” أمام النجمة نيللي كريم بعد اعتذار كريم فهمي عن عدم المشاركة في المسلسل لاختلافه مع الشركة المنتجة على التفاصيل المالية، واستقر الدور عند الفنان محمد فراج.

وأضاف العدل في تصريحات : حسن الرداد كان مرشحًا لمسلسل نيللي كريم، “ضد الكسر”، ولكن بسبب وفاة والدته حاول تخطي هذه الازمة ولكنه لم يستطيع فاعتذر.

كما أشار العدل إلى اختيار سارة التونسي بدلا من النجمة هيفاء وهبي، ببطولة مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا.