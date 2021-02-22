هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا وتكشف مفاجأة عن يوم مولدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة هنا شيحة مبكرا بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة حلا شيحة الذي يوافق 23 فبراير، ونشرت ألبوم من الصور النادرة لشقيقتها، مع كلمات مؤثرة أكدت فيها أن حلا ليست مجرد أخت، وإنما “نصفها الآخر” وكشفت هنا عن مفاجأة تخص تاريخ ميلاد حلا.

هنا شاركت متابعيها عبر حسابها على انستجرام ألبوم من الصورة النادرة لطفولة شقيقتها حلا، وعلقت على الألبوم قائلة: حلولا نصفي الآخر، أختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بُعد، كل سنة وأنتي طيبة يا حلا يا أحلى روح في الكون.

وأضافت أن يوم ميلاد شقيقتها حلا يتزامن مع عيد زواج والدهما قائلة: ولدت في عيد زواج أمي وأبي.. 23 فبراير عيد ميلاد الحلا، أنتي أحلا ما في حياتي بحبك يا حلا.

وسبق أن وجهت هنا رسالة مؤثرة إلى شقيقتها حلا بمناسبة عقد قرانها على معز مسعود، كشفت فيها عن شعور العروس بالسعادة وتمنت لها مجددا أن يكفيها الله شر العين والحسد.

هنا شيحة كتبت الرسالة عبر حسابها بموقع إنستجرام تعليقا على صور جديدة للعروس برفقة شقيقاتها من كواليس حفل الزفاف وقالت: تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميلة قلبًا وقالبا، على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها .. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير”.



وتابعت هنا: بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي؛ لأني شيفاكي مبسوطة.

واختتمت: يا رب دايما مبسوطة بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا.