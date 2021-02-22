هكذا تحافظ الفنانة هند صبري على رشاقتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت النجمة التونسية هند صبري لممارسة التدريبات البدنية، ونشرت صورة لها بعدما انتهت من أداء تدريبها اليومي.

هند شجعت جمهورها على العودة لممارسة الرياضة مؤكدة أنها ملتزمة بالخضوع لتدريب واحد على الأقل يوميا، للحفاظ على صحتها ورشاقتها.

هند نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت وهي جالسة على الأرض ترتدي الملابس الرياضية وتنظر في ساعتها وعلقت قائلة: تمرين واحد في كل مرة ، ويوم واحد في كل مرة، وهي مقولة مقتبسة عن خبيرة التدريبات البدنية الشهيرة شالين جونسون.



يذكر أن هند صبري تستعد لمغادرة موقع تصوير مسلسلها الجديد “هجمة مرتدة” الذي يجمعها بالنجم أحمد عز، ومن المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، لتبدأ بعدها التحضير لأول عمل من بطولتها يصنع خصيصا للمنصات الرقمية واختارت له عنوان “عايزة أتطلق” وهو الجزء الثاني من مسلسلها الكوميدي الشهير “عايزة أتجوز”.