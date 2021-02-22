صورة مسربة لسعاد حسني قبل وفاتها.. لن تصدق حجم التغيير في ملامحها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها مسربة للفنانة الراحلة سعاد حسني قبل وفاتها في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما جاء في الصورة، التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت الفنانة الراحلة سعاد حسني بإطلالة مختلفة، حيث بدت بوزن زائد إلى حد كبير.

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فبالرغم من آلامها وأحزانها ووحدتها وأوجاعها و زيادة وزنها ظلت جميلة تشرق الشمس إذا ابتسمت ويطل القمر مع ضحكتها و تتحدث عيونها بلا كلمات فتحكى عن جمال الدنيا وحب الحياة و لوعة الحب وآلام الفراق بهجة الربيع وحيوية كل النساء وفى نفس الوقت تحمل غموض الكون وأسرار النهايات التى تموت مع أصحابها وتعجز العقول عن فهمها.

ودلت الصورة على أن الفنانة كانت تستعد للعودة للتمثيل وكانت بالفعل قد فقدت وزنها الذي اكتسبته وتقوم بجراحة زرع أسنان.