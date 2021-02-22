نانسي عجرم تفاجئ بناتها بوصيتها.. وهذا ما فعله بها فيروس كورونا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمرة الأولى عن كواليس حياتها اليومية في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكدت الفنانة نانسي عجرم في لقاء عبر “سكايب” مع الإعلامي شربل راجي في برنامج “شربل يستقبل” المذاع على cnn العربية أن فيروس كورونا غيّر أنماط العيش في دول العالم أجمع.

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وقالت نانسي عجرم في تصريحاتها: «إننا كنا نحيا جميعاً في نعمة كبيرة لم نكن ندرك قيمتها، ولم نعِشها إلاّ بعد حرماننا منها، لذلك قررت عدم تأجيل أي متعة بالحياة الى وقت لاحق».

وعما فعله فيروس كورونا بها، قالت الفنانة نانسي عجرم إن الاوباء غير روتينها اليومي بشكل كبير وغير حياتها بالكامل.

وعن وصيتها لبناتها، أشارت الفنانة نانسي عجرم أنها توصي بناتها الثلاث دائما بالاستمتاع بالأمور الصغيرة، وإعطاء قيمة للوقت ولكل الأمور في حياتهن، وأن يعشن أعمارهن، ويحترمن الكبار، ويكنّ مهذبات في التعامل مع الآخرين.