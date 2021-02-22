نجلاء بدر تخرج عن صمتها وتكشف تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد الإعلان عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعن تدهور حالتها الصحية، قالت الفنانة نجلاء بدر في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظنا جميع».

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وعن حالتها الصحية، قال الطبيب المعالج للفنانة نجلاء بدر إنها تعاني من ضيق في التنفس مما استلزم تلقيها جلسات تنفس اصطناعي.

ويذكر أن الفنانة نجلاء بدر قد كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، وكتبت: “أنا كوفيد 19.. ربنا يستر”، وما أن كتبت ذلك حتى انهالت عليها الدعوات من قبل متابعيها.

وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي.

وُلدت نجلاء بدر في السادس من أكتوبر عام 1974، في القاهرة في مصر. والدتها كانت مصممة أزياء جميع الفوازير سواء نيلي، أو شريهان، أو فطوطة.