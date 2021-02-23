شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان شفاف – اتفرج رانيا يوسف تكشف صدرها ومنطقة حساسة اخري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام “.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة جريئة بجانب شجرة الكريسماس.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، استنكرت الهجوم الشرس الذى تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب حلقاتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.

وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة ببرنامج “ET بالعربي”: “مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد ماتفرجة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة ومازال اللقاء لم يعرض بعد، واتمنى ان ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة انها تكشف عن الموقف الذى تعرضت له من قبل المذيع الذي أحرجنى بهذا السؤال وهو ما دفعنى للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي”.

وأضافت رانيا : “مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جدا من كم الفراغ”.

ومن جانب آخر، يعرض الان للفنانة رانيا يوسف حاليا مسلسل “اللعبة 2″، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.