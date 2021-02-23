نسرين طافش تُبهر جمهورها بالحجاب.. تعرف على السر

عدن - ياسمين عبد العظيم - للمرة الأولى تكشف النجمة السورية نسرين طافش للمرة الأولى عن إطلالتها في مسلسلها الجديد “المداح” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال.

ظهرت نسرين بالحجاب الكامل، وتعمدت إثارة الغموض حول سر الحجاب، فأطلقت مقطع فيديو صامت أولا، ثم نشرت صورة كشفت فيها التفاصيل.

نسرين نشرت المقطع المصور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت فيه وهي تقوم بالتأكد من تغطية الحجاب لكل مفاتنها، ثم نشرت صورة من كواليس التصوير، وعلقت عليها بأكثر من هاشتاج الأول يكشف اسمها في العمل وهو “رحاب” والثاني اسم المسلسل “المداح” وأكدت عرضه بموسم دراما رمضان.

يذكر أن مسلسل “المداح” انطلق تصويره بالأمس الأحد وكتب مؤلفه أمين جمال، عبر حسابه على الفيس بوك، قائلاً: بسم الله.. توكلنا علي الله مسلسل المداح تأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري إخراج: أحمد سمير فرج.



ومسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.