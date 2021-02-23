ريم عبد الله تتعرض للسخرية بعد ظهورها بعباءة رجالي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت النجمة السعودية ريم عبدالله بعباءة رجالية من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

الإطلالة تسببت لها في الكثير من النقد والسخرية حيث اعتبر الجمهور أنها أهدرت جمالها وتميزها بهذه الإطلالة التي لا تناسبها أبداً.

ريم عبدالله علقت على الصورة قائلة: كل شي يرحل إلا الخير .. يضل مغروسآ في النفوس الصافيه هنيئآ لمن يزرع الخير بين الناس فنقاء القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله بها من أحب . يسعد مساكم، وتفاعل معها الجمهور بدرجة كبيرة وأكدوا لها أن العباءة لا تليق بها أبداً وعليها الاعتماد على أسلوب مختلف في اختيار الأزياء.

في حين حاول آخرين الدفاع عن إطلالة ريم عبدالله من خلال ربطها بمسلسل عندما يكتمل القمر الذي تعمل عليه حالياً أو أي عمل درامي آخر كما طلب منها فريق ثالث التعامل مع خبيرة تجميل ومكياج لأنها لا تمتلك القدرة على اختيار الأزياء والإطلالات المناسبة لها لأنها تُخفي جمالها.