شكرا لاهتمامكم بخبر في ظهور نادر.. نرمين الفقي تنشر أول صور لها برفقة والدها.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.

وعلقت نرمين الفقي على الصور قائلة: “ربنا يديك الصحة يا بابي”.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين بكلمات وعبارات لطيفة متمنين لها ولوالدها دوام الصحة والعافية وطول العمر.

يذكر ان الفنانة نرمين الفقي احتفلت بعيد ميلادها في 21 يونيو الماضي في أحد الاماكن التي تم اعدادها لها كمفاجأة وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستجرام وهي تقطع التورتة وتمسك ببوكيه ورد واستقبلت العديد من التعليقات المهنئة لها بعيد ميلادها.

ويذكر أيضا أن اخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث وظهرت في حكاية “ما يطلبه المستمعون”.

وشاركها البطولة الفنانة رانيا محمود ياسين وايهاب فهمي ومحمد عادل وهو من تأليف عمرو محمود ياسين واخراج أكرم فريد.

وتعد الفنانة المتألقة نرمين الفقي إحدى أشهر وأبرز نجمات الوسط الفني، فمنذ بداياتها في مرحلة التسعينات إلا أنها لا تزال تتمتع بالحيوية والنشاط الذي أهلها لاستمرار الظهور.

وتألقت نرمين الفقي من خلال العديد من الأدوار الفنية التي شاركت فيها سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، حصدت من خلالها عشرات الجوائز والألقاب عن الأعمال التي شاركت فيها.

وبالرغم من أن نرمين الفي نادرًا ما تتحدث عن حياتها الشخصية، إلا أنها ذكرت في لقاء تليفزيوني إنها نادمه لعدم زواجها وإنجابها حتى وصلت لهذا العمر، لافتة إلى أنها تتحمل المسئولية في ذلك كاملة.

وعن سبب رفضها للزواج حتى الآن، قالت الفنانة نرمين الفقي إنها كانت ترفض الارتباط بكل من تقدم لها لأنها مشغولة ولا تملك الوقت.

وتابعت الفنانة نرمين الفقي: «فيه اتنين من اللي اتقدموا لي يستحقوا الندم عليهم»، لكنها لم تذكر اسمهما، وشددت على أن كثير تقدموا لها ولكنها كانت ترفض باستمرار.

وتسببت تصريحات الفنانة نرمين الفقي في غضب الجمهور، الذي اتهمها بالتقصير في حق نفسها وأنها من حقها أن تؤسس أسرة وأن تنجب.