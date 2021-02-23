بعد التشكيك في ديانتها.. مة عرفة ترد بغضب شديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الغضب الشديد انتابت الممثلة الشابة منة عرفة عندما شككت إحدى المتابعات في دينها وعلاقتها بالإسلام وقالت أنها لا تعرف أي شيء عن الدين وهذا ما دفعها للرد عليها خلال فيديو نشرته عبر خاصية الستوري على إنستجرام.

منة عرفة تحدثت عن إحدى المتابعات التي تركت تعليق طلبت خلاله منها أن تخاف الله رب العالمين وهو ما أغضبها وردت عليها بشكل شخصي وأكدت لها أن لا أحد يمكنه أن يحكم على علاقتها بالله والعلاقة بين العبد وربه هي علاقة سرية ولا يحق لأحد التدخل بها.

أزمة منة عرفة مع المتابعين لم تنتهي عند هذا الحد حيث حاول البعض الدفاع عن المتابعة التي انتقدت منة عرفة حيث رد عليها أحد المتابعين بأنها لا تعرف شيء عن الدين ومن الأفضل أن تلتزم الصمت وعندها قررت الرد على الجميع من خلال هذا الفيديو.