إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا تربك العمل في “الاختيار 2”

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي، تزايدت التساؤلات والجدل حول تصوير مسلسل “الاختيار 2” الذي يشارك فيه الفنان أحمد مكي، إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز بطل المسلسل ومقرر له أن يخوض السباق الرمضاني المقبل، فهل يمكن تأجيله؟

انهى منتج المسلسل فتحي إسماعيل هذا الجدل بتصريحاته الصحفية، بأن تصوير المسلسل لا يزال مستمراً، قائلا: هناك مشاهد للفنان كريم عبد العزيز بالإضافة إلى مشاهد أخرى لا يظهر فيها مكي سيتم تصويرها أيضا خلال الأيام المقبلة.

وعن مشاهد الفنان أحمد مكي قال المنتج الفني للمسلسل: إن جهة الإنتاج ستنتظر مرور فترة العزل المنزلي لمكي ثم يستأنف مشاهده ولا صحة لتأجيل تصوير المسلسل.

وأعلن الفنان أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقًا البروتوكول العلاجي المتبع.

وأصيب الفنان أحمد مكي اليوم بفيروس كورونا وخضع للعزل المنزلي على الفور لتلقي بروتوكول العلاج.